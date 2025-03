In questo periodo il Comune di Sant’Arsenio sta intensificando i controlli per garantire il corretto conferimento dei rifiuti, un’azione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica e dal consigliere delegato all’Ambiente, Maurizio Ippolito.

Questo intervento, realizzato grazie alla proficua collaborazione con la Polizia Municipale, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e di assicurare il rispetto delle normative ambientali.

Negli ultimi giorni durante le operazioni di monitoraggio un cittadino è stato sanzionato con una multa di 250 euro per aver conferito in modo scorretto alcuni rifiuti. Un segnale importante che dimostra l’impegno continuo dell’intero comando di Polizia Municipale per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.

In proposito è intervenuto il Comandante Andrea Santoro. “L’Amministrazione ci ha chiesto di intensificare la nostra attività per verificare il corretto rispetto delle regole sulla raccolta differenziata – spiega – e abbiamo constatato purtroppo che troppi concittadini non le rispettano. Questo ci ha spinto a organizzare una serie di controlli e già qualcuno è incappato in gravi irregolarità. I nostri controlli proseguiranno sia per verificare che all’interno dei sacchetti vengano depositati i materiali previsti secondo il calendario della differenziata sia il corretto uso dei cestini getta-carte che sono in piazza e lungo le strade comunali. Siccome vi è la cattiva abitudine di gettarvi rifiuti domestici, credo saremo costretti a fare qualche altro verbale. Mi auguro che i cittadini possano essere più responsabili e collaborare. Il rispetto della raccolta differenziata serve anche ad abbassare i costi pagati dai cittadini sulla tassa sui rifiuti“.