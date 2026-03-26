Una favola ambientata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel bosco Centaurino a Sanza: è l’ultimo libro del giornalista e scrittore Lorenzo Peluso, “Il coraggio del piccolo Peppino, la volpe che salvò il Centaurino” di Gagliardi editore, arricchito dai disegni di Marco Pagliarulo.

Una favola che invita il lettore alla scoperta dei luoghi e contemporaneamente sollecita la sensibilità dei bambini alla riscoperta dell’empatia per l’ambiente e per la natura. Una favola che racconta ai bambini ma vuole parlare al mondo degli adulti.

Il volume sarà presentato mercoledì 8 aprile alle 10.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio.

“Per anni mi sono sforzato di parlare, raccontare, dialogare con gli adulti. Ho scritto e narrato di terre lontane, di guerre, di sofferenza e di speranza. Ho raccontato il Libano ed il Medio Oriente, l’Iraq ed il Kurdistan. L’Afghanistan, i diritti negati, la brutalità dei talebani. I Balcani, il Kosovo e la speranza di convivenza tra musulmani e ortodossi. La speranza di convivenza tra ebrei, cristiani e Islam. Mi sono accorto che poco o nulla è cambiato. Il mondo sembra aver perso la speranza. Mi sono convinto che forse, per cambiare il mondo, per provarci almeno, dobbiamo parlare al futuro. Dobbiamo raccontare gli errori commessi e la nostra stupidità a coloro che il futuro lo potranno cambiare. Lo costruiranno con le loro mani: i nostri bambini” afferma Peluso.

Nasce da questa convinzione “Il coraggio del piccolo Peppino, la volpe che salvò il Centaurino” afferma lo scrittore Lorenzo Peluso che aggiunge: “Ho immaginato e scritto. Poi ho avuto la fortuna di incontrare la genialità di Marco Pagliarulo che ha trasformato i miei pensieri e le mie parole in meravigliosi disegni”.

Un libro che gode del patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con la prefazione del direttore del Parco del Cilento, Romano Gregorio e l’introduzione del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito.