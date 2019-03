Sanità.Nuovi incarichi dall’Asl per medici specialisti all’ospedale di Polla e al Distretto sanitario 72

Nuovi incarichi da parte dell’Asl Salerno per medici specialisti che sono stati convocati per superare un colloquio e una prova pratica prima di poter prendere servizio negli ospedali e nei Distretti sanitari di competenza dell’azienda di via Nizza.

Buone notizie, dunque, anche per l’ospedale “Luigi Curto” di Polla e per il Distretto 72 di Sala Consilina che, seppur per un periodo di tempo limitato, vedranno incrementato l’organico a disposizione in una serie di branche che al momento stanno affrontando la problematica legata alla carenza di personale medico.

Per quanto concerne il Distretto 72 è previsto un incarico per cardiologi di 6 ore settimanali e uno di 5 ore settimanali presso i Poliambulatori di Teggiano e di Sant’Arsenio, due incarichi di 5 ore a settimana per neuropsichiatri infantili, un incarico di 5 ore settimanali per oculista.

All’ospedale “Luigi Curto” invece sono previsti due incarichi per cardiologi per 38 ore settimanali, due incarichi per chirurghi per 38 ore settimanali, un incarico di 38 ore a settimana per un otorinolaringoiatra, un incarico sempre per 38 ore settimanali per un pediatra.

– Chiara Di Miele –