“I risultati del monitoraggio 2023 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) diffusi dal Ministero della Salute e valutati attraverso il nuovo Sistema di Garanzia evidenziano per la Basilicata una criticità nell’area distrettuale. Si tratta di ambiti fondamentali per la sanità regionale su cui sono già in corso interventi correttivi e di potenziamento”.

E’ quanto sottolinea l’assessore regionale alla Salute e al PNRR Cosimo Latronico.

“La sanità lucana – aggiunge – è in continua evoluzione e, in questo contesto, classifiche e monitoraggi rappresentano strumenti utili per stimolare e rafforzare le azioni già avviate. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il confronto con gli anni precedenti non può essere diretto e lineare: gli indicatori utilizzati per la valutazione sono stati modificati con alcuni parametri sostituiti e altri aggiunti. Di conseguenza, il punteggio complessivo non è direttamente comparabile con quello delle passate edizioni e va interpretato nel quadro di un sistema in trasformazione”.

“Il rapporto LEA – spiega l’assessore – deve essere visto come un incentivo al miglioramento, evidenziando punti di forza e criticità su cui intervenire in modo mirato. È proprio su queste fragilità che stiamo agendo con strategie concrete. La prospettiva è quella di predisporre, di concerto con le Aziende Sanitarie lucane, un piano di azioni specifiche per il superamento delle criticità e contestualmente volte a rafforzare il modello di assistenza territoriale in linea con gli obiettivi del PNRR e con le esigenze della popolazione lucana”.

Come sottolineato dall’assessore, nonostante il punteggio insufficiente nell’area distrettuale, la Basilicata si conferma nella fascia di adempienza per le macroaree della prevenzione e dell’assistenza ospedaliera, mantenendosi in linea con la soglia di riferimento nazionale, pure se anche in quest’ultimo caso gli indicatori non coincidono con le annualità precedenti e includono l’autosufficienza regionale di emoderivati e immunoglobuline.

“Al netto dell’analisi che dovrà doverosamente effettuarsi sul dettaglio degli indicatori, allo stato non disponibile, questo primo dato macroscopico non può che confermare la necessità di proseguire, con maggiore forza e celerità, nel percorso di potenziamento della sanità già avviato. In conclusione – dice Latronico – il dato va interpretato con una visione di prospettiva: la Basilicata è impegnata in un percorso di crescita e adeguamento del proprio sistema sanitario con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti, accessibili e rispondenti ai bisogni dei cittadini”.

Articolo correlato:

27/2/2025 – Sanità, monitoraggio LEA 2023. La Campania tra le Regioni promosse, Basilicata bocciata nell’area delle cure distrettuali