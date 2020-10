Il consigliere regionale Corrado Matera incontra il Direttore generale dell’Asl Salerno Mario Iervolino per affrontare le criticità della Sanità nel Vallo di Diano.

Nel corso dell’incontro, al quale sono stati presenti anche il sindaco di Teggiano Michele Di Candia in qualità di membro del Comitato dei sindaci dell’Asl Salerno ed il capo del personale dell’Asl Francesco Avitabile, si è discusso anche della necessità di dotare in tempi brevi l’ospedale di Polla dell’apparecchio per l’effettuazione dei tamponi per il Covid 19, del potenziamento dell’organico dei medici con particolare riferimento alla Neurologia e di altre problematiche tese ad intercettare le legittime esigenze dei cittadini del Vallo di Diano.

“E’ stato un incontro costruttivo – ha riferito l’on. Corrado Matera – Ringrazio il Direttore generale per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione che ha mostrato nei confronti della Sanità del Vallo di Diano, garantendo tempi brevi nel soddisfare le richieste che ho avanzato”.

