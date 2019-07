Sanità e Autonomia differenziata. Vincenzo De Luca incontra il premier Conte a Palazzo Chigi

Si è svolto ieri sera a Palazzo Chigi un incontro tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il Presidente De Luca ha sottoposto al premier due questioni cruciali per il futuro della Campania tra cui l’importante tema della Sanità.

De Luca ha certificato che la Regione Campania ha raggiunto l’equilibrio di bilancio oltre ai risultati nella griglia Lea (Livelli Essenziali Assistenza) che rendono non più sostenibile per ragioni tecniche il commissariamento della Sanità campana.

Si è ribadita la necessità di una decisione rapida anche in vista delle prossime riunioni di tavoli tecnici nazionali.

De Luca ha inoltre illustrato anche i contenuti del documento inviato al ministro degli Affari Regionali relativo al tema dell’autonomia differenziata delle Regioni.

Infine, il Governatore ha illustrato i contenuti per i quali la Campania dichiara la piena disponibilità per una battaglia dell’efficienza ma nel quadro dell’Unità nazionale e di una tutela corretta degli interessi delle comunità meridionali come previsto dalla Costituzione.

Il Presidente del Consiglio ha confermato di voler approfondire nel merito le questioni in un clima di rispetto reciproco e di assoluta correttezza istituzionale.

– Claudia Monaco –