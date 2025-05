Sangue lungo la Strada Regionale 407 di Buccino dove oggi pomeriggio un incidente è costato la vita ad un uomo del posto.

Il 49enne Massimo Baragiano era a bordo del suo trattore, a pochi metri da casa, quando è rimasto coinvolto in un tragico impatto con un camion per cause in corso di accertamento. Lo scontro non gli ha lasciato scampo.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118.

Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Eboli ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente mortale nel salernitano.

Cordoglio nella comunità di Buccino, dove la vittima era molto stimata. “Un grande dolore personale e per l’intera comunità buccinese. Che la terra ti sia lieve, Massimo” ha scritto il sindaco Pasquale Freda appena la notizia si è diffusa nel paese lasciando tutti in preda allo sconforto.