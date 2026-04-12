La Gelbison prosegue la sua scalata e si porta a casa tre punti pesanti anche dall’insidiosa trasferta sul campo della Sancataldese, grazie a una marcatura di Cascio, il quale a distanza di una settimana si ripete e mette la sua pesante griffe sul successo dei rossoblù cilentani del presidente Maurizio Puglisi.

Una vittoria che fa assaporare almeno per il momento la zona playoff considerato che la Nuova Igea Virtus è stata costretta al riposo forzato nel match con la Vibonese rinviato a causa del forte scirocco che si è abbattuto a Barcellona Pozzo di Gotto e per questo motivo il direttore di gara, dopo aver atteso un tempo, ha disposto il rinvio. Una situazione che ha finito per favorire proprio la Gelbison che con una prestazione accorta ha superato le insidie di una Sancataldese bisognosa di punti per evitare la retrocessione diretta.

Il match è andato avanti sul filo dell’equilibrio quasi fino allo scadere quando al minuto 39 della ripresa Cascio ha trovato il guizzo vincente e ha spedito la sfera alle spalle di Maravigna segnando la rete che al triplice fischio è risultata decisiva consegnando ai ragazzi del tecnico Massimo Agovino, ritornato in panchina dopo quattro giornate di squalifica, la terza vittoria consecutiva che per il momento vale la quinta poltrona, l’ultima utile per partecipare alla fase postseason.

Considerato che l’Athletic Palermo, dopo la sconfitta rimediata in terra cilentana, è incappato in un nuovo passo falso questa volta in casa per mano del Castrumfavara, con 54 punti presenta solo tre lunghezze di vantaggio su Viscomi e company potrebbe alimentare ulteriormente le speranze della truppa cilentana di far parte del gruppo delle migliori 5.

Nella prossima giornata la Gelbison al Giordano di Castelnuovo ospiterà l’Acireale per proseguire la sua rincorsa.