È stata presentata questa mattina nell’Aula consiliare di San Rufo la 22ª edizione della Festa della Castagna, tradizionale evento del piccolo borgo valdianese. L’ormai storica manifestazione attira ogni anno a San Rufo numerosi visitatori che oltre a conoscere le strade principali del centro storico colgono l’occasione per assaporare i piatti tipici e prodotti a base di castagna.

L’inaugurazione del percorso gastronomico è prevista alle 18:30 del 31 ottobre: il taglio del nastro darà il via all’apertura di stand e mercatini che si snoderanno lungo tutto il percorso, con musica dal vivo in ogni piazza del centro storico.

Ha aperto i lavori il sindaco di San Rufo Michele Marmo che ha definito la tre giorni “la regina delle sagre d’autunno”. Oltre ai ringraziamenti il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della collaborazione con gli enti, in particolar modo con il Comune di Teggiano.

Il Vicepresidente della Comunità Montana Antonio Pagliarulo ha ribadito l’importanza di organizzare eventi tutto l’anno: “San Rufo – ha affermato – ha individuato un periodo dell’anno in cui non ci sono molte manifestazioni. Si destagionalizza così il turismo: la Festa della Castagna è un momento ormai irrinunciabile con una vera e propria cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza che ben si colloca al centro storico di San Rufo”.

Proprio in merito all’importanza di attirare visitatori è intervenuto il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, ente capofila del Progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” che attraverso una rete di Comuni valdianesi organizza eventi nel periodo invernale: “Abbiamo fatto uno sforzo maggiore per essere Comune capofila per il progetto ‘Viaggio nel Vallo di Diano’, dobbiamo iniziare a inventarci nel territorio anche manifestazioni invernali perché il turismo va fatto sempre e non solo in estate. Ho assunto la responsabilità di aderire al Poc per fare rete perché abbiamo tutte le carte in regola nel nostro territorio per poter fare turismo”.

Simona Setaro, presidente della Pro Loco, ha spiegato il menù, ricco di novità e fondamentalmente a base di castagna e con “sfizi” come arrosticini, calzoni, fritti e molto altro. Ha poi presentato le novità di quest’anno, tra le quali troviamo la passeggiata nel bosco e la premiazione del concorso di disegno “La Festa della Castagna di San Rufo” con la partecipazione delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado. Dopo il successo dello scorso anno è stata riproposta anche quest’anno l’apertura degli stand gastronomici a pranzo.

Le mattine dell’1 e del 2 novembre infatti sarà possibile fare delle passeggiate nei castagneti per raccogliere le castagne e conoscere i boschi di San Rufo. Per partecipare è possibile prenotarsi telefonando al numero 3465891549.

Il vicesindaco Domenico Setaro ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e ricordando le parole del poeta Marmo “San Rufo area gentile” ha affermato che “questa festa rispecchia esattamente queste parole: troverete accoglienza, buon cibo e area di festa. Le persone vengono qui per divertirsi e noi lavoreremo ogni anno per migliorarci”.

Antonella Caiafa, come per lo scorso anno, sarà presente con uno stand per sostenere la ricerca per la lotta alla fibrosi cistica.

Il consigliere Gino Setaro, che si è occupato negli anni di affiancare la Pro Loco, ha colto l’occasione per ringraziare tutti i sanrufesi che collaborano e si rendono disponibili ad aprire le porte di San Rufo all’accoglienza, lavorando alla realizzazione dell’evento. Don Nicola Coiro dal canto suo ha espresso parole di apprezzamento per la comunità di San Rufo che dà un’opportunità a un prodotto principale dell’autunno e riesce ad aggregare giovani e adulti in nome di un’iniziativa comune.

L’assessore Maria Antonietta Aquino ha affermato infine che “non è stato facile organizzare una kermesse simile e il Poc ha permesso di tenere in vita eventi che non fossero meramente estivi. Abbiamo capito che il nostro territorio, inteso come provincia di Salerno, non è riconosciuto solo per il turismo balneare, ma per tradizione, cultura e capacità di fare accoglienza. Possiamo quindi lavorare con questi eventi che ci permettono di far conoscere le peculiarità dei nostri borghi. Quest’anno per la prima volta abbiamo reso partecipi i bambini del nostro paese con un concorso di disegno e li premieremo e abbiamo istituito una giuria che vede come presidente don Nicola Coiro. Ringrazio poi Camera di Commercio, Confesercenti e Banca Monte Pruno per il sostegno. Vi aspettiamo il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre per festeggiare insieme”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania.