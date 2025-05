La scuola sta per finire e i bambini si preparano all’estate. Per questo motivo MetaCentro dà il via alle iscrizioni per i Campi Estivi che vedono ogni anno la partecipazione di centinaia di bambini. Si parte il 16 giugno e sarà possibile usufruire di un servizio navetta su alcune tratte. Inoltre nel corso dei Campi Estivi si terranno le Miniolimpiadi.

Anche quest’anno continueranno a giocare in acqua divertendosi e diventando nuotatori sempre più esperti e lo faranno nelle ampie piscine al coperto, riparandosi dalla calura estiva nel Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

Ma ci sono anche tante novità artistiche come le attività legate al disegno ed al karaoke, che vedranno i bambini scatenarsi in esibizioni inaspettate ed emozionanti.

Se iscrivi presto i tuoi figli, puoi approfittare dello Special Price delle prime due settimane di giugno che scade il 31 maggio o anche delle agevolazioni per chi iscrive più di un figlio. I posti sono limitati dovendo tenere conto degli spazi e dello staff a disposizione.

Per le iscrizioni telefona al numero 0975/395074 o scrivi a metacentrossd@gmail.com

