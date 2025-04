Venerdì 18 aprile alle ore 19.00 Palazzo Marmo a San Rufo ospiterà un appuntamento speciale con Narhval Edizioni di Giuseppe Maria Marmo, casa editrice indipendente che affianca la riscoperta di voci dimenticate o marginali alla pubblicazione di grandi autori stranieri inediti in Italia, attraverso un progetto editoriale fondato su ricerca, cura e attenzione ai territori.

Protagonista della serata sarà la presentazione del nuovo titolo della collana “Sommersi”, dedicata agli autori da riscoprire. L’incontro si svilupperà attorno a un dialogo sul valore dell’editoria oggi e sarà accompagnato da un angolo ristoro con proposte gastronomiche essenziali e vino rosso.

A chiudere la serata un dj set pensato per accompagnare il momento finale in modo rilassato e conviviale.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di San Rufo e durante la serata interverrà anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo a testimonianza del sostegno alla cultura come strumento di valorizzazione del territorio.

Narhval Edizioni, distribuita in tutta Italia, promuove un’idea di cultura ibrida e diffusa, capace di mettere in relazione centro e margine, città e provincia. Il suo intento è quello di riportare la letteratura nei luoghi, creare connessioni e generare nuovi spazi di incontro.

“Stiamo valorizzando Palazzo Marmo in ogni modo per renderlo un punto di interesse turistico non solo per San Rufo, ma per tutto il Vallo di Diano. Luoghi che raccontano una storia, come Palazzo Marmo con il Museo del Contadino, possono essere meta di interesse culturale e sociale per la comunità e per l’intera provincia di Salerno” afferma l’assessore Maria Antonietta Aquino.