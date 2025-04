Sabato 12 aprile si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di San Rufo la presentazione del libro “Blancòn” di Manuel Miranda, docente di materie letterarie e amico della comunità.

Un evento che, come sottolineato dall’Ente comunale, nasce “nella volontà di non dimenticare mai che la cultura è vita, libertà, consapevolezza, volano per il progresso del vivere civile”.

Protagonista della serata anche Luigi Esposito Piccolo, giovanissimo scrittore di Polla che presenterà “Poesie a modo mio”.

L’appuntamento è dalle ore 18.