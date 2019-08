San Rufo: fervono i preparativi per la Sagra del fiore di zucca in programma dall’8 al 10 agosto

Si appresta ad essere una sesta edizione ricca di gusto e intrattenimento quella della Sagra del fiore di zucca, che si terrà dall’8 al 10 agosto a San Rufo, in località Fontana Vaglio, nei pressi di Salvioli Auto.

Particolarmente vivo il programma della manifestazione, che vede per ogni serata un gruppo musicale diverso e ospiti d’eccezione, a cominciare dal concorrente della Corrida, Rocco Tardugno “Lo Snello”, per proseguire con Lacava Agostino Band, il gruppo raggae I Marvanza e i Valcalore.

“Quest’anno ci sono numerose novità sia dal punto di vista degli spettacoli che del menu – ha dichiarato ad Ondanews Antonio Salvioli, promotore dell’evento – come ad esempio il cuoppo di zucchine fritte, ma anche piatti tipici della tradizione come la pecora pastorale, il tris di carne e l’arrosto di maiale con insalata di pomodori. Non possono ovviamente mancare le pietanze dedicate ai fiori di zucca, come la pasta ai fiori di zucca, i fiori di zucca salati e le zucchine in pastella, ma tante altre prelibatezze attendono il pubblico che saremo lieti di accogliere con il calore e l’allegria che contraddistinguono la nostra comunità”.

Durante le serate saranno disponibili i gonfiabili per i più piccoli, il toro meccanico e artisti di strada che allieteranno i presenti con balli e canti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 333/6071445.

– Maria De Paola –