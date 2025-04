Spesso allo sport si attribuisce in maniera inconsapevole o abitudinaria il significato di qualcosa di faticoso, qualcosa che sottopone il corpo ad uno stress fisico. Certo, per chi ambisce ad essere un’atleta che intende aumentare le proprie prestazioni fisiche è necessario allenarsi intensamente per poter ottenere i risultati desiderati. La maggior parte delle persone, però, non è atleta e ha il solo obiettivo di mantenersi in forma, senza la voglia di sottoporsi a sedute di allenamento stressanti.

Gli studi e le ricerche scientifiche consigliano, soprattutto per persone adulte avanti con l’età, di praticare sport per almeno 150 minuti a settimana. Quindi tre lezioni a settimana di 50 minuti sono più che sufficienti. Con l’offerta “Muoversi senza Stress” di MetaCentro di San Rufo hai la possibilità di farlo, scegliendo fra tre discipline che garantiscono benefici enormi al corpo e anche alla mente.

Il pilates ti permettere di aumentare la mobilità delle articolazioni garantendo più stabilità e coordinazione motoria. Evitando anche il rischio di cadute e fornendo la capacità di mantenere i riflessi corporei se dovesse capitare un accidente di questo genere.

La ginnastica posturale tende a rafforzare tutti gli apparati muscolari che muovono le ossa, in particolare la colonna vertebrale. Dopo un po’ di tempo limiterà l’incurvamento della parte posteriore del corpo, tipico segno di invecchiamento fisico.

L’acquagym favorisce un maggior movimento e quindi il consumo di più calorie ed il dimagrimento, ma senza sovraccaricare il corpo. Infatti, l’acqua tende a spingerlo verso l’alto, di conseguenza gli esercizi non infiammeranno gli arti inferiori e la schiena.

Ciascuna disciplina avrà anche il pregio di essere praticata in un contesto gradevole, tranquillo e confortevole, diretto a favorire il rilassamento mentale. Non perdere questa opportunità. E’ unica!

A soli 149 euro per 4 mesi di attività senza limiti di giorni e orari. Se chiami in Segreteria allo 0975/395074 potrai informarti sugli orari di ciascuna disciplina e scegliere quella più adatta a te, ma puoi anche praticarle tutte se te la senti. L’offerta scade il 15 maggio.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –