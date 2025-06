È nella bellissima location dell’Erbanito di San Rufo, immersa nelle montagne, che si è svolta la quarta e ultima tappa del Campionato regionale di Team Penning Campania. Come sempre sono stati protagonisti i vitelli, i penners agguerriti, l’amicizia, la musica e il buon cibo.

210 i team partecipanti con cavalieri non solo campani, ma anche lucani e pugliesi, oltre a penners provenienti dalla più lontana Sicilia.

Per l’Erbanito i risultati non sono mancati, anzi sono stati molto soddisfacenti. Nella Categoria 15 pt il primo posto lo hanno conquistato Antonio Marmo, Lorenzo Galasso e Gennaro Libretti. Ma Antonio e Gennaro sono saliti anche sul gradino più basso del podio accompagnati dal giovane ma ormai esperto Giuseppe Marmo.

Nella Categoria 11 pt primo posto per Gennaro Libretti, Maria Capo e Lorenzo Galasso, mentre per la famiglia Marmo quarto posto con Antonio, Giuseppe e Donato. Nella Categoria 8 pt secondo posto per Gennaro Libretti, Donato Marmo e Gabriele Farina, terzo posto per Nunzia Pagano, Anna e Angelo Marmo e infine quarto posto per Angelica Tassone, Lorenzo Galasso e Angelo Marmo.

Nella Categoria Youth, riservata alle giovani promesse di questo sport, secondo posto per Giuseppe Buonino del Crazy Ranch, Jennifer Masella ed Egidio Di Lascio, terzo posto per Angelo Marmo, Jennifer Masella e Alessia Cascone, quarto posto per Vincenzo Vigliotti del Crazy Ranch, Alessia Cascone ed Elisa Mascia.

Nella Categoria Istruttori, riservata ai ragazzi alle prime armi, terzo posto per l’istruttore Antonio Marmo accompagnato dai suoi allievi Marianna Pellegrino ed Egidio Di Lascio.

Premio Best Horse per il miglior cavallo a Frost Aristocrat Mr di proprietà di Gennaro Libretti.

Il presidente regionale Fitetrec-Ante Campania Antonio Marmo si complimenta con il suo gruppo ma soprattutto con tutti i penners che con la loro presenza hanno dato vita a questo agguerritissimo Campionato. Ringrazia inoltre i Centri che sono stati coinvolti nell’organizzazione, in particolare l’Erbanito Horses, il Durazzano Country Village di Silvio Telese, il Ranch Di Lascio di Francesco Di Lascio, AG Quarter Horse di Antonio Grasso e infine il Crazy Ranch di Salvatore Bruno.

“Un ringraziamento va anche ai Centri che hanno partecipato, in particolare ddRanch di Daniele D’Alessio, Danys Ranch di Girolamo Masella, gli amici di Gravina (i fratelli Capone e Gerardo Varvara, CL Quarter Horse di Lorenzo Cappa, Wild West di Habib Dridi) – spiega il presidente Marmo, anche referente regionale di disciplina -. Un Campionato di altissimo livello in cui solo all’ultima giornata è stata decisa la classifica finale delle varie categorie. Grazie davvero a tutti per la presenza e soprattutto per la collaborazione! Vi invito il 22 giugno per la seconda tappa del Campionato interregionale di Ranch sorting. Poi sarà un luglio ricco di eventi made in Erbanito!”.

QUESTI I RISULTATI COMPLESSIVI

Nella Categoria 15 pt: primo posto per Antonio Marmo, Gennaro Libretti, Lorenzo Galasso, secondo posto per Antonio Marmo, Gennaro Libretti, Giuseppe Marmo, terzo posto per Giuseppe Marmo, Gennaro Libretti e Silvio Telese.

Categoria 11 pt: primo posto per Antonio Marmo, Giuseppe Marmo, Donato Marmo, secondo posto per Salvatore Bruno, Vincenzo De Rosa, Dridi Habib, terzo posto per Gennaro Libretti, Maria Capo e Lorenzo Galasso.

Categoria 8 pt: primo posto per Salvatore Bruno, Pasquale Ferraro Esposito, Gianni Andrea, secondo posto per Angelo Marmo, Lorenzo Galasso, Angelica Tassone, terzo posto per Gennaro Libretti, Donaro Marmo e Giuseppe Marmo.

Categoria Youth: primo posto per Gerardo Martone, Esterina Tedesco, Luisa Mari, secondo posto per Accursio Bellitti, Donato Marmo e Giuseppe Marmo, terzo posto per Alessia Cascone, Libero Franchini e Giuseppe Marmo.

Categoria istruttori: primo posto Francesco Di Lascio, Esterina Tedesco, Denis Mari, secondo posto Francesco Di Lascio, Esterina Tedesco, Luisa Mari, terzo posto Francesco Di Lascio, Luisa Mari e Benedetta Martone.