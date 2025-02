Desideri un trattamento che renda i tuoi capelli sani e pieni di vita senza rinunciare ad un momento di benessere? Nasce nel Vallo di Diano la SPA per capelli del Salone Prestige Balmain “Oasi di Bellezza” a San Pietro al Tanagro.

L’hairstylist Liliana Tierno ha pensato ad una innovativa idea per offrire un’esperienza esclusiva per prendersi cura dei capelli come mai prima d’ora, con trattamenti personalizzati che combinano benessere e bellezza.

Arrivano dall’Inghilterra le novità per rispondere alle esigenze specifiche dei vari tipi di capelli: secchi, fragili, danneggiati o con eccesso di sebo, c’è la soluzione perfetta per coccolare e curare tutte le anomalie del cuoio capelluto e della chioma e per rilassarsi con i vari massaggi per la cute che riattivano la microcircolazione.

Ogni trattamento è associato ai prodotti personalizzati come anticaduta, antigrasso, antiforfora, anticrespo, ricostruzione, tinta, meches, permanente. Il percorso SPA è reso possibile da appositi macchinari che Liliana Tierno ha scelto con cura per realizzare un ambiente dedicato all’esperienza di bellezza e relax, reso ancora più rilassante da luci e suoni che regalano momenti di serenità.

Inoltre è possibile sottoporsi all’ossigenoterapia, alla cromoterapia, alla crioterapia e ai trattamenti con l’azoto.

Ogni visita alla SPA è un viaggio nel relax, un’opportunità per rigenerare mente e corpo mentre lo staff di “Oasi di Bellezza” si prende cura della tua chioma. Migliorerai l’aspetto dei tuoi capelli, ma potrai anche risolvere problemi comuni come la caduta, la secchezza e il crespo. Ogni seduta è personalizzata per adattarsi al tipo di capello, garantendo risultati visibili già dopo la prima volta.

Tutto è arricchito dalla presenza dei prodotti, accessori e profumi Balmain, noto marchio di prestigio che garantisce una eccellente qualità oltre alle tendenze più in voga del momento.

Per scoprire le novità del Salone Prestige Balmain e la nuova SPA per capelli visita “Oasi di Bellezza” in via Scorzo a San Pietro al Tanagro o prenota un appuntamento al 334/7805679.