“Un’opportunità per guardare oltre il tempo, costruendo insieme una società che rispetti e valorizzi ogni fase della vita.”

Così commenta Carla Boninfante della Cooperativa Sociale Iskra il convegno organizzato per domani, martedì 1 aprile, insieme al Consorzio Sociale del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 18:30 presso il Centro Residenziale per Anziani Montedoro in Via San Marzano, 11 a San Pietro al Tanagro.

L’evento rientra nell’ambito del servizio di Assistenza Digitale per Anziani, risorsa aggiuntiva del progetto di Assistenza Domiciliare per Anziani, partito già nello scorso luglio, promuovendo l’inclusione e l’accessibilità ai supporti digitali attraverso incontri in sede, assistenza telefonica e domiciliare.

“Questo convengo rappresenta un’importante occasione per discutere e approfondire tematiche legate all’invecchiamento attivo – sostiene Anna Picarella della Cooperativa Iskra – ma anche alla salute e al benessere psicofisico della popolazione anziana, nonché alle strategie per favorire una maggiore inclusione sociale”.

Attraverso il confronto tra esperti del settore e la condivisione di esperienze l’obiettivo è quello di definire pratiche efficaci per garantire una migliore qualità della vita nella terza età. Tra gli interventi quello del dottor Pierdomenico Di Benedetto, medico di medicina generale presso l’ASL di Salerno, che offrirà una panoramica sugli aspetti sanitari legati all’invecchiamento. Inoltre Daniele Necci, dottore in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute e istruttore di attività motoria presso il centro “Il Colibrì”, proporrà una riflessione sull’importanza dello sport nella terza età come strumento di benessere fisico e mentale.

L’evento è aperto a tutti: cittadini, professionisti del settore socio-sanitario e istituzioni locali invitati a partecipare per contribuire a un dibattito costruttivo su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.