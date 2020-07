Porte aperte in oltre 120 ospedali Bollini Rosa in occasione dell’H-Open Week sulla Salute della Donna, da domani al 18 luglio.

Ogni anno, il 22 aprile, in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna indetta dal Ministero della Salute, Fondazione Onda dedica una settimana alle donne, in collaborazione con gli Ospedali Bollini rosa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, che vede ancora gli ospedali coinvolti in prima linea, l’iniziativa è stata riprogrammata a luglio.

Anche l’Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno aderisce all’iniziativa con uno speciale sportello telefonico “Le Donne per le Donne”.

Dottoresse specializzate in Neonatologia, Geriatria e Medicina d’Urgenza, Chirurgia Generale, Trapianti di Rene, Oncologia, Reumatologia, Ginecologia, Radiologia, Neurologia, Malattie Infettive e Chirurgia Vascolare saranno disponibili telefonicamente per ogni tipo di consulto e aiuto nei diversi settori di competenza.

CLICCA QUI per consultare il calendario.

– Paola Federico –