Tenta un furto d’auto, ma viene sorpreso dal proprietario.

Questa mattina in via Vernieri a Salerno un uomo ha cercato di forzare la portiera di una Fiat Punto parcheggiata lungo la strada, ma il proprietario lo ha colto in flagranza di reato. Dai piani alti di una palazzina, infatti, ha visto il malvivente in azione e subito si è precipitato a fermarlo.

Nel frattempo è giunta una Gazzella dei Carabinieri che ha acciuffato il ladro e l’ha condotto in caserma per le formalità di rito.