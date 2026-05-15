A Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dalla Polizia Municipale, hanno arrestato uno straniero indagato per tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe tentato una rapina ad un ristoratore, minacciandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro.

Poi ha anche opposto resistenza alle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.