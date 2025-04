Banda in azione in un supermercato a Salerno.

E’ accaduto nella scorsa notte, quando alcune persone giunte in via Posidonia a bordo di un’auto si sono dirette verso il supermercato per mettere a segno il colpo.

Una volta divelta la saracinesca all’ingresso, i malintenzionati sono entrati nell’attività commerciale e sono andati alla cassaforte per tentare di scardinarla e portarla via, ma senza alcun successo. Dopo diversi minuti e vani tentativi, infatti, si sono dovuti arrendere e sono fuggiti a mani vuote.

Ad allertare le Forze dell’Ordine è stato un passante, che notato il trambusto e la saracinesca tagliata ha composto il 112 e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini necessarie nel tentativo di risalire ai responsabili.