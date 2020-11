Salerno: sorpreso in Piazza San Francesco a spacciare hashish. Giovane pusher in manette

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga nella città di Salerno, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una persona colta nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Piazza San Francesco a Salerno, gli uomini della Sezione Falchi della Squadra Mobile hanno notato il giovane R.S., 21enne salernitano, conosciuto all’ufficio per precedenti, mentre era in compagnia di un’altra persona, che gli consegnava una banconota da 20 euro, a fronte della cessione di droga.

Accortosi della presenza degli agenti, R.S. ha tentato di allontanarsi frettolosamente ma, vistosi circondato, si è subito fermato. L’immediata perquisizione personale ha consentito di ritrovare addosso al 21enne 50 grammi di hashish, 480 euro in banconote di vario taglio, oltre ad una banconota da 20 euro palesemente falsa. Il tutto è stato sequestrato.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la casa Circondariale di Salerno, in attesa del giudizio di convalida.

– Paola Federico –