Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe ceduto una dose di droga ad un acquirente.

La perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare 31 involucri di cocaina per 3,251 grammi, 16 involucri di eroina per 4,719 grammi, vari pezzi di hashish per 78,682 grammi e 615 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento di spaccio.

Nel corso dell’attività sono stati trovati anche un proiettile inesploso calibro 7,65 ed un coltello a serramanico di 20 centimetri per i quali l’indagato è stato denunciato alla Procura salernitana per il reato di detenzione abusiva di munizioni e porto di oggetti atti ad offendere.