Ruba all’interno di un’abitazione a Salerno ma viene bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Piazza Vittorio Veneto.

E’ accaduto nella serata di giovedì quando l’uomo ha commesso un furto in una casa di via Generale Amaturo portando via alcuni oggetti di valore, tra cui denaro e un PC.

Quando è uscito dall’abitazione svaligiata è stato però scoperto da una poliziotta fuori servizio che ha allertato la Sezione Volanti della Questura.

Il ladro ha cercato di fuggire e ha raggiunto la stazione dove però è stato fermato dagli agenti della Ferroviaria.

Dopo le formalità di rito è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica.