Si è tenuta questa mattina, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città a Salerno, la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione di Piazza Alario, un’iniziativa che nasce da un’importante sinergia tra pubblico e privato. Il progetto, infatti, verrà interamente sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la Banca Monte Pruno.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e il Direttore della Fondazione Monte Pruno Antonio Mastrandrea.

Il progetto nasce dalla volontà di contribuire a migliorare il benessere della comunità dove opera l’istituto di credito cooperativo, rendendo Piazza Alario un luogo di incontro e di accoglienza dove l’unione tra pubblico e privato vada a determinare benefici diffusi, creando una vera e propria “best practice” per la città di Salerno all’interno della quale l’impegno del privato va a generare valore aggiunto e utilità sociale per i cittadini, grazie alla vicinanza e all’apertura dell’Ente comunale.

L’iniziativa prevede interventi di valorizzazione dell’area, come il restauro scientifico della storica fontana “Saliera”, il posizionamento di un’opera d’arte firmata dall’artista locale Bruno Gambone, la realizzazione di uno spazio dedicato agli anziani, con l’installazione di attrezzi per il fitness a loro destinati, la piantumazione di una magnolia e di altro arredo urbano, il tutto nel pieno rispetto del contesto urbano e dell’identità storica della piazza.

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Cono Federico – di contribuire alla riqualificazione di uno spazio storico di Salerno. Questo intervento rappresenta per noi un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici e realtà del territorio che credono nel valore della cultura, del decoro urbano e nel benessere della comunità. Piazza Alario è un luogo vivo e accogliente e sarà valorizzato nel segno della bellezza, della memoria e dell’identità. Con questa azione intendiamo restituire al territorio ciò che lo stesso quotidianamente ci concede. Un grazie all’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Vincenzo Napoli, per averci dato grande disponibilità e aver accettato questa nostra azione”.

“Il compito della Fondazione Monte Pruno – ha aggiunto Antonio Mastrandrea, in rappresentanza della stessa al posto del Presidente Michele Albanese – è quello di servire la comunità in linea con l’azione ed i principi che ispirano la Banca Monte Pruno. Si tratta di un progetto importante che ha visto la collaborazione e la vicinanza di tanti amici che si sono interessati al miglioramento di questa area. Dopo tante iniziative in altri luoghi del territorio la Fondazione lascerà il segno anche a Salerno”.

L’intervento conferma ancora una volta l’impegno della Banca Monte Pruno e della Fondazione nel promuovere iniziative che abbiano un impatto concreto e positivo sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini della comunità in cui opera.