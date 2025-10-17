Oggi, in concomitanza con i solenni funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova dei tre carabinieri morti nella strage di Castel d’Azzano, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, anche Salerno ha deciso di fermarsi in segno di lutto.

Per onorare la memoria dei militari e in segno di solidarietà con l’Arma dei Carabinieri, il Questore della Provincia di Salerno Giancarlo Conticchio e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale Luigi Carbone, si sono recati in tarda mattinata in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, ricevuti dal Comandante, Colonnello Filippo Mechiorre.

Nel corso della intensa, commossa cerimonia di saluto, il Questore Conticchio e il Generale Carbone hanno deposto una corona di fiori in omaggio ai carabinieri caduti nell’adempimento del dovere.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti durante l’operazione di sgombero del casolare di Castel d’Azzano.