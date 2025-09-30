Salerno: perde il controllo dell’auto lungo la Tangenziale e si ribalta
Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la Tangenziale di Salerno, nei pressi dello svincolo di Mariconda.
E’ accaduto nella tarda mattinata al conducente di una Volkswagen Scirocco.
L’auto, ribaltandosi, avrebbe anche colpito un altro veicolo che stava percorrendo la Tangenziale.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo alla guida dell’auto. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.
Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Stradale.