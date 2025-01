Ieri la Squadra Mobile della Questura di Salerno, in collaborazione con gli agenti delle Squadre Mobili di Avellino e Catanzaro, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di G. F. e C. F. per i reati di rapina aggravata, porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.

Secondo la ricostruzione accusatoria condivisa allo stato dal Giudice per le indagini preliminari, ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, lo scorso 26 settembre i due uomini, armati di pistola, avrebbero commesso in un breve arco temporale due rapine ai danni di altrettanti supermercati della città, uno in via Dei Greci e l’altro in via Irno.

I responsabili avrebbero infatti minacciato i commessi con le armi per farsi dare il denaro contenuto nelle casse, per un totale di circa 1200 euro, per poi fuggire in sella a uno scooter.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

