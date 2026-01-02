Nella serata di ieri il personale della Polizia di Stato è intervenuto sul lungomare di Salerno in seguito alla segnalazione di una rapina subita da un cittadino italiano.

La vittima ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo che, dopo averlo minacciato brandendo una bottiglia infranta, lo ha costretto a consegnare il proprio cellulare, dandosi poi alla fuga.

Nonostante lo stato di agitazione, il malcapitato ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 riuscendo a mantenere il contatto visivo con l’autore del reato e a fornire indicazioni utili alle Forze dell’Ordine. Grazie al tempestivo intervento degli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, con l’ausilio dell’Esercito Italiano impiegato nei servizi di vigilanza del territorio, il responsabile, un extracomunitario, è stato rintracciato, fermato e identificato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’indagato è stato arrestato e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Fuorni.

L’episodio conferma come la collaborazione attiva della cittadinanza, unita alla costante attenzione della Polizia di Stato e alla tempestività degli interventi delle pattuglie sul territorio, contribuisca in modo determinante a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, anche grazie alla sinergia con le altre forze impegnate nel controllo della città.