Marocchino ubriaco infastidisce e minaccia i bagnanti impugnando una bottiglia di liquore e un cacciavite di lunghe dimensioni.

E’ quanto accaduto ieri sul lungomare di Salerno, dove gli agenti della Squadra Volanti della Questura, impegnati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, sono stati chiamati ad intervenire su una spiaggia libera a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112.

Lo straniero L. M., di 27 anni, che annoverava numerosi precedenti penali per furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato così fermato, accompagnato in ufficio e denunciato per l’inosservanza a un ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale e per il reato di porto ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, in quanto trovato in possesso, al momento della perquisizione, anche di un piccolo pugnale con lama in acciaio, poi sequestrato.

Dopo i controlli è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Potenza, dove sarà trattenuto fino al completamento delle procedure per il rimpatrio.

Per tutto il periodo estivo proseguiranno e saranno intensificati i servizi di controllo del territorio in prossimità delle spiagge e del lungomare, così da assicurare la quiete pubblica e la permanenza serena dei cittadini e dei turisti.