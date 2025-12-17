Ladri nel pomeriggio di ieri in un’attività commerciale situata su Corso Vittorio Emanuele a Salerno.

Secondo quanto ricostruito, due uomini sarebbero entrati nel negozio di articoli per bellezza durante l’orario di apertura riuscendo a sottrarre dagli espositori diversi profumi.

Il tutto è accaduto nonostante la presenza delle commesse e dei clienti. I ladri si sono poi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono state allertate ad intervenire le Forze dell’Ordine che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza nel tentativo di riuscire a dare un volto ai responsabili.