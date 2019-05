Salerno: domani a Palazzo Sant’Agostino un incontro per discutere di Comuni e Distretti Turistici

Domani, venerdi 3 maggio, alle ore 12.00, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, la Provincia di Salerno organizza l’incontro “I Comuni e i Distretti Turistici nel regolamento FESR della nuova programmazione comunitaria”.

I saluti istituzionali saranno affidati al Presidente della Provincia Michele Strianese e al consigliere provinciale delegata al Turismo Paky Memoli.

Coordina i lavori il Vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola. L’introduzione sarà affidata all’onorevole Piero De Luca, Camera dei Deputati – Commissione Politiche Comunitarie. Relazionerà il Presidente Coordinamento Regionale Distretti Turistici Vincenzo Marrazzo mentre le conclusioni saranno affidate all’onorevole Andrea Cozzolino, Parlamento Europeo – Relatore nuovo Regolamento FESR. Segue una degustazione di prodotti tipici campani.

“Lo scorso 26 marzo – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – è stato approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il nuovo Regolamento FESR – Fondo di Coesione. In riferimento alla nuova programmazione comunitaria, per la prima volta, entrano nel regolamento i Comuni al di sotto dei 50.000 abitanti. Lo stesso accade per i Distretti Turistici per quanto attiene la valorizzazione culturale e turistica del territorio, con particolare riguardo al turismo sostenibile. La Provincia di Salerno, quindi, ha voluto organizzare questo incontro a supporto di tutti i Comuni e i Distretti Turistici che intendono approfondire la tematica fondamentale della programmazione europea alla luce dei cambiamenti in atto”.

– Annamaria Lotierzo –