Attimi di tensione ieri sera nel quartiere di Pastena a Salerno.

I Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, sono intervenuti per una coppia di tossicodipendenti intenta a litigare tra loro. In seguito, i due si sono scagliati contro i militari che hanno usato il taser per riportare la calma.

Dopo gli accertamenti del caso, la coppia è stata denunciata per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.