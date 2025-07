Preoccupano gli avvenimenti che si stanno susseguendo nella città di Salerno. L’ultima notizia in ordine di tempo riguarda dei giovani che dalla loro auto hanno sparato con una pistola a pallini.

A raccontare l’accaduto è proprio una delle vittime che è stata colpita mentre raggiungeva la sua auto nel parcheggio. L’uomo ha notato che erano due i ragazzi a bordo dell’auto ed è riuscito a memorizzare una parte del numero di targa così da comunicarla alle Forze dell’Ordine. L’uomo, infatti, ha immediatamente allertato i Carabinieri.

“Non è normale che si possa passeggiare nel centro cittadino e finire colpiti da un pallino sparato per ‘divertimento’ – tuonano gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Salerno -. Non è normale che l’unica risposta sia una volante chiamata dopo i fatti. Non è normale che le istituzioni tacciano e non pretendano un presidio permanente, soprattutto in aree centrali, frequentate da giovani, anziani e famiglie”.

I fatti sono accaduti in via Dei Principati “dove la sicurezza è un miraggio – tuonano i rappresentanti del Movimento –. Pretendiamo risposte immediate: più controlli, più presenza attiva delle Forze dell’Ordine, più prevenzione, non solo repressione. La città ha bisogno di sicurezza vera, non di annunci o di finta tolleranza verso chi mina la convivenza civile”.

Mostrandosi al fianco di chi ha subito questo vile atto gli esponenti del Movimento 5 Stelle affermano: “Non accetteremo mai che la violenza, anche la più banale, venga normalizzata. Salerno ha diritto a sicurezza e dignità. Sempre“.