Salernitana. Oggi premiazione all’Arechi dopo la promozione in Serie A

È il giorno della celebrazione della promozione in Serie A della Salernitana.

Oggi pomeriggio, dalle 17, allo stadio Arechi, la Lega B premierà il club e la squadra per il risultato conquistato in una cerimonia a porte chiuse.

Saranno presenti Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Vincenzo Napoli. Mauro Balata, numero uno della Lega B consegnerà la coppa tradizionalmente destinata alla seconda classificata nel campionato cadetto.

Non potranno purtroppo prendere parte all’evento i tifosi in ossequio alle disposizioni anti-Covid e, per questo motivo, la cerimonia sarà trasmessa in diretta.

– Claudia Monaco –