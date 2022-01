Salernitana. I trustee accettano l’offerta di acquisto di Danilo Iervolino, squadra salva in extremis

E’ Danilo Iervolino il nuovo proprietario della Salernitana. La conferma della FIGC, come si legge su “La Gazzetta dello Sport“, è arrivata poco prima della mezzanotte, termine entro il quale potevano essere accettate dai trustee le offerte di acquisto della squadra granata che, diversamente, sarebbe stata esclusa dal campionato di Serie A.

Iervolino, 43enne originario di Palma Campania, in provincia di Napoli, è il fondatore di Università Pegaso e a confermare la conclusione dell’operazione è stato l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della Federcalcio, che ha seguito da vicino la delicata vicenda.

A settembre Iervolino ha ceduto il restante 50% delle sue quote al Fondo Cvc e due giorni fa ha acquisito il 51% di Bfc Media, gruppo del settore dell’informazione. La proposta da lui formulata ammonterebbe a poco meno di 20 milioni di euro ed è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne.

Oltre all’offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra. “Farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita del club” è stato il suo commento a caldo.