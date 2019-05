Sala Consilina:perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce.Ferito ragazzo del posto

Un incidente si è verificato nella notte a Trinità di Sala Consilina.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un ragazzo del posto ha perso il controllo della sua Volkswagen Touran che è finita contro un palo della pubblica illuminazione.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –