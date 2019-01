Per due giorni Sala Consilina si ammanta di Tricolore: è quanto accadrà domani, venerdì 11 gennaio, e sabato 12 gennaio, con l’esposizione della bandiera Italiana sui balconi e alle finestre, presso le sedi istituzionali e nelle scuole, ma anche nelle attività commerciali e nelle sedi delle Associazioni cittadine. L’Amministrazione comunale di Sala Consilina, in collaborazione con i “Volontari Civili“, organizza una due-giorni commemorativa del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (1915-1918). L’evento si avvale della partnership della Banca Monte Pruno e dell’EPT (Ente Provinciale per il Turismo) di Salerno.

Diversi gli eventi in programma. Si comincia domani alle ore 10.30 presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta” con la proiezione di un film rievocativo degli eventi bellici. Alle ore 17.00, presso l’Auditorium Centro Culturale Cappuccini, ci sarà l’apertura della mostra fotografica, con l’esposizione di reperti e francobolli commemorativi dell’epoca. Alle ore 19.00 invece, presso la Chiesa della SS. Annunziata in Piazza Umberto I, è in programma la proiezione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, che vede tra i suoi interpreti l’attore di Sala Consilina Andrea Di Maria.

La manifestazione commemorativa riprenderà sabato 12 gennaio, alle ore 10.30, in Piazza Umberto I, con la deposizione della Corona ai Caduti, e con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa della SS. Annunziata, in suffragio dei Caduti e dei Dispersi di tutte le guerre. Infine alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta”, l’attesa esibizione del Coro degli Alpini (sezione di Latina).

Ad ideare la due-giorni è stata Maria Stabile, presidente del Consiglio Comunale di Sala Consilina, che sottolinea come l’evento sia il completamento del progetto che ha visto protagonista il gruppo dei Volontari Civili, con le loro lezioni di Educazione Civica nelle Scuole. “Sala Consilina è un centro di cultura e organizzando questa manifestazione – spiega la Stabile – abbiamo voluto coinvolgere, attraverso un momento storico così significativo, tutta la cittadinanza. A partire proprio dai ragazzi delle scuole, che saranno venerdì mattina nel Teatro Comunale Scarpetta per vedere un film sul primo conflitto mondiale. Ma anche le Associazioni di Sala Consilina, i commercianti e tutta la comunità stanno rispondendo con entusiasmo. L’invito a tutti i cittadini è quello di esporre la bandiera Italiana domani e sabato, ammantando le strade di Sala Consilina di Tricolore“.

– Paola Federico –