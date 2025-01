Porte aperte domani, domenica 26 gennaio, all’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 gli studenti e i docenti saranno pronti ad aiutare i giovani e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi d’istruzione secondaria superiore.

Durante l’Open Day si potrà visitare la scuola, partecipare ai workshop e ai laboratori.

L’offerta formativa del “Cicerone” prevede: Liceo Classico, Liceo Giuridico-Economico, ITT Elettronica ed Elettrotecnica, ITT Informatica e Telecomunicazioni, Sistema Moda, Costruzioni Ambiente e Territorio – Geometra, IP Manutenzione e Assistenza Tecnica – Meccatronico e IP Agricoltura e Risorse Forestali – Agrotecnico.

Inoltre oggi pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 il “Cicerone” vi aspetta presso l‘Hub Innovation in via Fontanelle a Sala Consilina sempre per presentare l’offerta formativa.