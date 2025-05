Incidente stradale nella notte a Sala Consilina. Un ragazzo del posto ha perso il controllo della sua auto, per cause in corso di accertamento, mentre viaggiava lungo via Stradella.

È così andato a sbattere riportando delle ferite.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

I Carabinieri della locale Compagnia dovranno chiarire la dinamica dopo i rilievi effettuati.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Pastore di Sala Consilina.