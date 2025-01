Incidente stradale questa mattina in via Sturzo a Sala Consilina dove una donna del posto, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro un muro di una proprietà privata.

La conducente è rimasta seriamente ferita in seguito al violento impatto ed è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Rilievi del caso a cura degli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.