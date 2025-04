Ha minacciato un uomo con un cacciavite a Sala Consilina.

E’ questo uno dei motivi per cui, mercoledì, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cumulo di pene detentive a carico di un uomo del posto che, nei mesi scorsi, si sarebbe reso responsabile anche del reato di violenza nei confronti di un altro cittadino nei pressi di un locale.

L’aggressore, già noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti, è stato condotto nella casa circondariale così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.