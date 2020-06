“Al sindaco di Sala Consilina ed ai sindaci dei Comuni del comprensorio del Tribunale di Sala Consilina chiediamo che venga dato immediatamente corso all’adozione di provvedimenti necessari e urgenti perché, in tempi brevissimi, si arrivi alla riapertura, prevedendo intanto l’utilizzo del Palazzo di Giustizia al servizio del Tribunale accorpante“.

Lo afferma l’avvocato Elisabetta Giordano, membro del Coordinamento Nazionale per la Revisione della Geografia Giudiziaria presieduto dall’avv. Pippo Agnusdei, facendo seguito all’incontro del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di prossimità (Comitato Nazionale dei Tribunali accorpati) nel quale si è discusso della possibilità della riapertura dei Tribunali soppressi. Nel caso di quello di Sala Consilina, durante l’incontro, era stato sottolineato come, nel periodo dell’emergenza Covid-19, è emersa l’incongruenza della chiusura del Tribunale e l’insostenibilità del particolare accorpamento a Lagonegro.

L’avvocato Elisabetta Giordano chiede un incontro, anche da remoto, con il primo cittadino di Sala Conslina, per conoscere le iniziative già intraprese per utilizzare il Tribunale di Sala Consilina, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, e tutte quelle utili da intraprendere “per cogliere immediatamente questa opportunità nell’interesse della città di Sala Consilina e di tutto il territorio del circondario con la massimo urgenza, invitando la cittadinanza a seguire, sostenere e sorvegliare la questione, in difesa dei propri diritti“.

“La chiusura del Tribunale è stato uno scippo di dignità che ha causato la desertificazione del paese – dichiara Elisabetta Giordano -. E’ anche nostro dovere sollecitare e coadiuvare la pubblica amministrazione. E’ doveroso l’impegno delle istituzioni e della politica, che hanno un debito nei confronti di questo territorio, e cogliere questa grande opportunità significa porre, in parte, rimedio alla scellerata soppressione del Tribunale di Sala Consilina, alla conseguente desertificazione del territorio e ai gravi danni. Basta errori- conclude Elisabetta Giordano– Dobbiamo chiederlo a gran voce tutti insieme“.

– Paola Federico –

