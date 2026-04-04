Sala Consilina: ladri entrano in chiesa e rubano l’oro della statua di San Rocco
Spiacevole episodio ieri sera a Sala Consilina.
Tra le 21 e le 22 ignoti si sono introdotti nella chiesa di San Rocco, diretti alla sacrestia dove si trova la cassaforte. Una volta individuata, l’hanno forzata prelevando poi tutto l’oro votivo che conteneva.
Diversi i kg di monili in oro donati a San Rocco da devoti e fedeli, come simbolo di ex voto. Il danno, dunque, non è solo materiale ma coinvolge la sfera emotiva di quanti hanno voluto omaggiare il Santo.
Sul furto indagano i Caranibinieri della Compagnia di Sala Consilina.