Sala Consilina: incidente stradale nella notte in località Fonti. Ferito un ragazzo

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Sala Consilina, in località Fonti, lungo la Strada Statale 19.

Un ragazzo del posto al volante della sua Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente.

Nell’impatto è rimasto ferito e, soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice, mentre ad occuparsi della pulizia e del ripristino del tratto di S.S. interessato dall’incidente è intervenuta l’Arechi Multiservice – Ditta Paciello.

– Chiara Di Miele –