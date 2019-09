Sala Consilina: in tantissimi all’inaugurazione della “Lanterna 2.0” targata “Peccati di Gola”

L’abbraccio di centinaia di persone si è stretto ieri sera intorno alla famiglia Tropiano in occasione dell’inaugurazione della “Lanterna 2.0” targata “Peccati di Gola”, un nuovo progetto commerciale che nasce in quello che negli anni ha rappresentato un locale simbolo della centralissima via Matteotti, trasformata per l’evento di apertura in isola pedonale.

I Maestri Pasticcieri Cono e Franco, accompagnati dai genitori e dai loro cari, hanno così fatto il bis aprendo a Sala Consilina una seconda pasticceria, rosticceria e caffetteria sulla scia del successo che in questi anni hanno riscosso a Silla di Sassano grazie a “Peccati di Gola”.

Presenti per l’occasione il parroco, don Michele Totaro, il sindaco Francesco Cavallone, il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, e numerosi amici e clienti affezionati dei fratelli Tropiano. Un taglio del nastro emozionante che ha aperto le porte di un locale totalmente ristrutturato e caratterizzato dal buon gusto, ma soprattutto da un’imponente esposizione di dolci creazioni. Le stesse hanno arricchito un lunghissimo buffet ricreato in strada per festeggiare l’avvio della nuova attività.

Una vera e propria festa, dunque, nel corso della quale non poteva mancare l’animazione musicale degli artisti del Vallo di Diano più legati a “Peccati di Gola” e ai suoi titolari: Pino Pinto con la sua Band, Zampy J in consolle, la Cono D’Elia Band e il Maestro Nicola Casale all’organetto. Ospite d’onore della serata Miss Universe Italy 2019, Sofia Marilù Trimarco, 20enne di Buccino che a dicembre parteciperà alla finale mondiale di Miss Universo nelle Filippine.

Dulcis in fundo, e mai espressione fu più appropriata, una torta speciale creata per celebrare l’inizio di questo nuovo corso.

– Chiara Di Miele –