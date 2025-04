Il pilota di Sala Consilina Sabatino Di Mare continua a stupire nel mondo del motorsport italiano. Dopo aver dominato il Campionato Italiano Gran Turismo nel 2023 e nel 2024, conquistando sia la categoria GT Cup che l’Endurance, Sabatino è pronto per una nuova entusiasmante sfida.

Per la stagione 2025 ha annunciato la sua partecipazione al Campionato Italiano Gran Turismo Endurance (CIGT) al volante della nuova Ferrari 296 Challenge del team Best Lap. Questa vettura rappresenta l’evoluzione delle competizioni monomarca Ferrari, dotata di un motore V6 turbo da 700 CV, eliminando il sistema ibrido presente nel modello stradale per garantire prestazioni superiori in pista.

La Ferrari 296 Challenge è stata progettata per offrire un’esperienza di guida unica, con un equilibrio ottimale tra potenza e maneggevolezza, rendendola ideale per le sfide del Campionato Italiano Gran Turismo.

Oltre ai successi in pista, Sabatino ha ricevuto due premi speciali a Maranello per le sue eccezionali prestazioni nel motorsport, uno nel 2023 e uno nel 2024, confermando la sua ascesa come uno dei migliori piloti italiani nel panorama delle competizioni automobilistiche.

La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni, con Sabatino Di Mare determinato a continuare la sua ascesa nel panorama automobilistico nazionale. Gli appassionati possono seguire i suoi progressi attraverso i canali ufficiali del pilota e del team Best Lap.