È ispirato al grande romanzo di Fëdor Dostoevskji lo spettacolo di danza contemporanea dal titolo “La Mite”, ideato da Carlotta Maucioni e messo in scena con Martina Procacci, in programma a Sala Consilina al Teatro “Mario Scarpetta” domenica 16 marzo alle ore 18:30, nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna nazionale di arti performative “Teatro in Sala”. Lo spettacolo si avvale della produzione musicale di Giorgio Guidetti.

“La Mite” segna il debutto coreografico della giovanissima danzatrice Carlotta Maucioni, originaria proprio di Sala Consilina.

Il 14 luglio 2018, insieme ad altri 11 studenti del Liceo Coreutico “Walter Gropius” di Potenza, Carlotta Maucioni ha danzato e cantato accanto al grande Roger Waters dei Pink Floyd sull’immenso palco del Circo Massimo a Roma, di fronte a circa 50.000 spettatori, sulle note dell’iconico inno “Another Brick in the Wall”. Poi, a soli 15 anni, il trasferimento a Reggio Emilia, una delle capitali della danza in Italia, per continuare gli studi presso il Liceo Coreutico “Matilde di Canossa” e, soprattutto, per avviare la formazione professionale in campo coreutico presso l’accademia “Agora Coaching Project”, diretta dal Maestro Michele Merola.

Danzatrice free lance, Carlotta Maucioni sta muovendo i primi passi nel campo della produzione artistica. Mediante un viaggio emotivo e sensoriale, lo spettacolo che porterà in scena il 16 marzo segue la drammaturgia dell’omonimo romanzo “La Mite” di Fëdor Dostoevskij, una storia d’amore fatta di silenzi sospesi, fragilità incomprese, attimi di malinconia e rabbia che si contendono le redini di emozioni e sensazioni in continuo contrasto. Una ricerca corporea non descrittiva, con l’obiettivo di accompagnare una narrazione già scritta e che garantisca libertà d’interpretazione: il pubblico viene accompagnato all’interno della storia d’amore tra una giovane donna, la Mite, e un uomo che desidera solo possederla.

Proprio come nel romanzo, mediante un flashback viene raccontato lo sviluppo di questo amore, che diviene tale troppo tardi per porre fine all’immensa infelicità della ragazza Mite; infelicità che determina la fine della sua vita. I due imparano, dunque, ad amarsi. Ma forse è troppo tardi?

Con lo spettacolo “La Mite” di Carlotta Maucioni, la direzione artistica di “Teatro in Sala” conferma la storica vocazione della rassegna alla promozione dei talenti emergenti nelle arti performative. Teatro in Sala non poteva non offrire un palcoscenico ad una giovanissima artista “figlia” del Vallo di Diano che da questo territorio è partita alla ricerca della sua piena espressione nel difficile mondo della danza contemporanea.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 7 euro.