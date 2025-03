Ieri ha preso il via presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina il corso pomeridiano dedicato alla trasformazione di un classico “Piaggio Ciao” in una moderna e-bike.

Guidato dai professori Rosciano e Rotunno, il progetto vede la partecipazione attiva degli studenti dell’IPMAT e dell’ITIS, offrendo loro un’occasione unica per sviluppare competenze tecniche, pratiche e innovative.

Questo corso non è soltanto un’opportunità per i ragazzi di immergersi nel mondo della meccanica e dell’ingegneria elettrica, ma rappresenta anche un’occasione per acquisire competenze trasversali sempre più richieste nel mercato del lavoro. Dalla progettazione all’implementazione, gli studenti esplorano un intero processo tecnico, imparando a trasformare un veicolo tradizionale in un mezzo di trasporto sostenibile e all’avanguardia. L’obiettivo è fornire ai giovani una formazione che possa agevolarli non solo in ambito scolastico, ma anche in un contesto professionale in continua evoluzione, preparando tecnici qualificati per affrontare le sfide future.

L’iniziativa, infatti, si inserisce in un quadro più ampio di sensibilizzazione verso tematiche green e di transizione ecologica. La scelta di lavorare sulla conversione del “Piaggio Ciao” in e-bike non è casuale: rappresenta simbolicamente il passaggio da un modello di mobilità tradizionale a uno più sostenibile, rispettoso dell’ambiente e orientato alla riduzione dell’impatto ambientale.

Questa esperienza non solo consolida le conoscenze tecniche degli studenti, ma li rende protagonisti di un cambiamento positivo, educandoli ad essere cittadini consapevoli e promotori di un futuro migliore per il pianeta.

Il corso riflette l’impegno dell’Istituto nel proporre percorsi formativi innovativi e di qualità, puntando su iniziative che coniugano educazione, innovazione e sostenibilità. Grazie alla guida esperta dei professori Rosciano e Rotunno gli alunni scoprono un modo nuovo e creativo di applicare ciò che apprendono a scuola, comprendendo che la tecnologia può essere il motore di un progresso virtuoso.