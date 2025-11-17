Oggi l’Open Day #EnergiePerLaScuola ha visto protagoniste le classi 4ª e 5ª del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina degli indirizzi ITIS Elettrotecnica e IPMat, impegnate in un incontro formativo con la società specializzata nella realizzazione di linee in alta e media tensione.

L’iniziativa ha avuto un obiettivo preciso: avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino le sfide e le prospettive di un settore in continua evoluzione.

Sono state presentate le attività ed è stata sottolineata l’importanza di reclutare studenti motivati e desiderosi di intraprendere un percorso professionale qualificante.

Un esempio concreto di questa collaborazione è la storia di Michele L., studente di 5ª ITIS diplomatosi a luglio scorso. Dopo un periodo di formazione di 120 giorni Michele è stato assunto dall’azienda, dimostrando come impegno e determinazione possano trasformarsi in opportunità reali di lavoro.

L’Open Day ha quindi rappresentato non solo un momento di orientamento, ma anche un ponte tra scuola e impresa, capace di valorizzare il talento dei ragazzi e di aprire nuove prospettive per il loro futuro.